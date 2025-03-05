Южноуральцы смогут реализовать авторские социально значимые проекты

Стартовал новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия»

Жителей Челябинской области приглашают к участию в конкурсе проектов по развитию российских городов и сел «Моя страна — моя Россия». В 2025 году можно представить инициативы в 14 номинациях: от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия. Об этом сообщают на официальном сайте правительства Челябинской области.

В новом сезоне расширили масштабы конкурса: увеличилось количество номинаций, также в план включены новые программы постконкурсного сопровождения — исторический форум и марафон с лучшими проектами сезона из регионов, а также номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Также одна из номинаций посвящена сохранению традиционных ценностей — «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».

«За шесть лет совместной работы конкурс „Моя страна — моя Россия“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ объединил более 400 тысяч участников из всех регионов нашей страны. Для многих людей по всей России стало внутренней потребностью преображать жизнь вокруг себя — делать что-то для своих соседей, земляков. Конкурс „Моя страна — моя Россия“ — это уникальная возможность внести свой вклад в развитие малой родины», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Для многих участников конкурс стал важным шагом в построении карьеры. В 2024 году более 55 тысяч проектов россиян поступило в дирекцию конкурса, из них 72 инициативы стали лучшими и были награждены призами.

Представить свои проекты на официальном сайте конкурса южноуральцы могут до 11 мая. Авторы лучших идей получат образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и предложения о работе.