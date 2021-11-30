Южноуральцы смогут проверить свою финансовую грамотность

30 ноября стартует Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Жители Челябинской области могут проверить, насколько они грамотны в финансовых вопросах, приняв участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности от Банка России и Агентства стратегических инициатив. По результатам зачета участники получат индивидуальные рекомендации, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Челябинской области.

Зачет пройдет с 30 ноября по 16 декабря 2021 года. Участникам предстоит ответить на вопросы об инвестировании, защите от мошенников, платежных картах, вкладах, кредитах, страхованиях и многом другом. Принять участие смогут и предприниматели: для них подготовлены вопросы о различных инструментах финансирования и государственных мерах безопасности.

«На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз, количество попыток не ограничено. Для участия в зачете необходимо зарегистрироваться на сайте „Финзачет-2021“», — уточнили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Отметим, в этом году южноуральцы смогут принять участие не только в личном зачете, но и в командном, собрав своих друзей.