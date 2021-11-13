В Челябинске, Магнитогорске и Коелге состоится Всероссийский хоккейный флешмоб по дворовому хоккею. 5 декабря по всей стране пройдут любительские матчи в поддержку олимпийской сборной.

Хоккей на валенках возродили активисты из Ижевска. Именно там стали популяризировать этот вид активной формы отдыха. Со временем аудитория любителей зимнего вида спорта увеличилась настолько, что возникла идея создания хоккей-на-валеночной-лиги (ХНВЛ).

Участникам предлагают на выбор три игры:
— традиционный хоккей;
— хоккей на валенках (упрощенная игра в хоккей, во время которой вместо коньков на игроков надеты валенки);
— «Настольник» (увеличенная версия настольной игры в хоккей, где в качестве фигурок используются люди).

Зарегистрироваться можно на сайте http://hnvl. ru/. Участие бесплатное.