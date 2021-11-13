В Челябинске, Магнитогорске и Коелге состоится Всероссийский хоккейный флешмоб по дворовому хоккею. 5 декабря по всей стране пройдут любительские матчи в поддержку олимпийской сборной.
Хоккей на валенках возродили активисты из Ижевска. Именно там стали популяризировать этот вид активной формы отдыха. Со временем аудитория любителей зимнего вида спорта увеличилась настолько, что возникла идея создания хоккей-на-валеночной-лиги (ХНВЛ).
Участникам предлагают на выбор три игры:
— традиционный хоккей;
— хоккей на валенках (упрощенная игра в хоккей, во время которой вместо коньков на игроков надеты валенки);
— «Настольник» (увеличенная версия настольной игры в хоккей, где в качестве фигурок используются люди).
Зарегистрироваться можно на сайте http://hnvl. ru/. Участие бесплатное.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города