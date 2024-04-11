Южноуральцы смогут пообщаться с начальником Соцфонда по видеосвязи

Пилотный проект фонда стартует в Челябинской области в апреле

Отделение СФР по Челябинской области запускает пилотный проект по ведению личного приема граждан в режиме видеосвязи. Давать удаленные консультации будут в том числе представители руководства, сообщили в пресс-службе фонда.

В апреле проект будет запущен в пилотном режиме. В клиентских службах ведомства уже установлено специальное оборудование.

«Оставить заявку на видеоконсультацию можно по телефону единого контакт-центра — 8-800-10000-01 либо у администратора ближайшей клиентской службы СФР. Специалисты обработают заявку и согласуют с гражданином удобное время и день», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Онлайн-приемы будут вести как он сам, так и его заместители и начальники профильных управлений.