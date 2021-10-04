Южноуральцы смогут получить IT-образование с 50% скидкой

Половину стоимости обучения за студентов оплатит государство

Южноуральцы смогут получить дополнительное образование в сфере информационных технологий, при этом государство оплатит половину стоимости обучения. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Обучение в рамках проекта «Цифровые профессии» пройдет в онлайн-формате, принять участие смогут граждане старше 16 лет, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Спикеров предоставят более 30 именитых образовательных организаций страны.

Большинство программ обучения рассчитаны на подготовку начального и базового уровня. Студенты научатся программировать, разрабатывать мобильные приложения и получат множество других навыков, востребованных в ИТ-профессиях.

Для участия необходимо до конца года подать заявку на сайте ЦифровыеПрофессии.рф и оплатить 50% стоимости обучения.

О том, представители каких профессий в ближайшее время будут наиболее востребованы, а кого, наоборот, могут заменить роботы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.