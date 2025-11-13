Южноуральцы смогут побороться за звание «Лидеров России» в новом формате

Стартовала регистрация на шестой сезон конкурса, который впервые станет командным

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявила о приеме заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России». Главным нововведением этого сезона станет командный формат: теперь соревноваться будут не отдельные управленцы, а сплоченные коллективы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель Набсовета конкурса Сергей Кириенко, новый формат обусловлен тем, что сложные современные вызовы гораздо проще решать не в одиночку.

«За восемь лет существования конкурса „Лидеры России“ была создана абсолютно уникальная система социальных лифтов. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. А если управленец не может собрать людей вокруг себя, возникают вопросы к его лидерским способностям», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Участниками конкурса «Лидеры России. Команда» могут стать профессиональные управленческие команды из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый участник должен иметь не менее двух лет управленческого опыта. К участию приглашаются как граждане России, так и представители зарубежных государств.

Регистрация доступна в четырех категориях: «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды».

Важное условие: во всех категориях, кроме «Сборных команд», коллектив должен представлять реальную рабочую группу, которая трудится вместе не менее одного года в одной организации.

Одно из ключевых изменений — снятие запрета на участие для победителей предыдущих сезонов. Теперь они могут формировать свои команды и возвращаться в конкурс. Изменился и главный приз — им станет обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии по программе, аналогичной «Школе губернаторов».

Заявки принимаются до 29 декабря 2025 года, после новогодних каникул начнется дистанционный этап и онлайн-тестирования. Весной 2026 года команды ждут онлайн-полуфиналы, а очные финальные мероприятия запланированы на июнь в Мастерской управления «Сенеж».

В зачет будет идти общий результат команды, а не индивидуальные достижения, уточняют в оргкомитете. Большинство заданий будут иметь измеримый результат и будут опубликованы заранее, чтобы обеспечить прозрачность и честность соревнования.