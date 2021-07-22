Южноуральцы смогут переоформить электронные билеты на поезда дальнего следования

Выбрать можно будет лишь тот поезд, который отправляется в ближайшие 24 часа

Жители Челябинской области смогут переоформить электронный билет на поезд дальнего следования. Как отмечают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, такая функция будет полезна тем, кто любит менять планы в последний момент.

Так, переоформить билет можно дистанционно в приложении или на сайте «РЖД Пассажирам», выбрав в деталях заказа опцию «Переоформить билет», а также лично в кассах дальнего следования. Выбрать можно будет лишь тот поезд, который отправляется в течение ближайших 24 часов.

«При переоформлении стоимость старого билета за вычетом сбора засчитывается в стоимость нового. Разницу надо доплатить, если новый билет дороже, или ее вернут, если новый билет дешевле»,— уточняют в пресс-службе ЮУЖД.

Также в компании отмечают, что переоформить билет можно лишь на того человека, на кого он был зарегистрирован изначально.