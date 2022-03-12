Южноуральцы смогут оформить шенгенскую визу по новым правилам

Ряд стран ужесточил требования паспортно-визового контроля для россиян

Число стран Шенгенского соглашения, приостановивших или значительно усложнивших выдачу виз гражданам России, увеличилось, сообщает РИА Новости.

Единой позиции в визовом вопросе в Европе до сих пор нет. 24 февраля о приостановке выдачи туристических разрешений, за исключением гуманитарных случаев, объявила Чехия. К ней присоединились Латвия и Литва. Позже Литва анонсировала возобновление выдачи транзитных виз для россиян, которые следуют в Калининградскую область. С 9 марта посольство Норвегии в Москве сообщило о невозможности подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство.

Записаться на подачу документов на греческую визу возможно на вторую половину марта, при этом эксперты советуют уже иметь на руках оплаченные авиабилеты и подтверждение брони гостиницы в Греции.

Поймать запись на подачу для поездки в Венгрию достаточно сложно, так как количество слотов ограниченно, но в апреле еще осталось пару окошек. Кроме того, по словам экспертов, туристические визы выдают Австрия, Словения, Исландия.

Великобритания (в Шенген не входит), одной из первых закрывшая небо для российских самолетов, принимает российских туристов. По словам экспертов, визовый центр приостановил возможность оплаты консульских сборов по картам Visa и Mastercard от заявителей из России, а также убрал все дополнительные премиальные платные услуги. Но выдача разрешений на въезд, в том числе туристических, идет в штатном режиме.

По словам гендиректора ООО «Центральное агентство воздушного сервиса» Галины Вессер, международные направления из Челябинска российские авиакомпании закрыли до 28 марта. Эксперты не исключают, что данное ограничение на полеты за рубеж будет пролонгировано.

«В этой ситуации визовые центры многих европейский стран продолжают работать, выдавать визы южноуральцам, которые планируют туристический отдых за рубежом в 2022 года. Визовые центры европейских стран стали продлевать мультивизы для тех, у кого срок действия истек в 2020-2021 году, но были оформлены они не менее, чем на год», — говорит директор туристической компании «Гризли» Ксения Жижилева.

По ее словам, это отличная возможность оперативно, без лишних трудностей и сбора документов продлить визу, если в ближайшее время планируется отдых за рубежом.