Жители Южного Урала смогут оформить региональное единовременное пособие при рождении ребенка через интернет. Раньше для этого приходилось собирать справки и стоять в очередях. Теперь пособие легко оформить на региональном портале государственных и муниципальных услуг, сообщает в среду, 22 декабря, пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.
На сложности со сбором документов во время прямой линии губернатору Алексею Текслеру пожаловался молодой отец Николай Рехлинский. Глава региона взял ситуацию на особый контроль.
«Алексей Текслер в ходе прямой линии поставил задачу, чтобы с 1 января 2022 года для получения областного единовременного пособия при рождении ребенка родители предоставляли только заявление через портал госуслуг, в то время как все остальные документы будут запрашиваться посредством межведомственного взаимодействия. В настоящее время такая возможность реализована», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Областное единовременное пособие — одна из мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренная национальным проектом «Демография». На его реализацию в Челябинской области выделено 6,5 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд — из федерального бюджета.
«На детей, рожденных с 1 декабря 2021 года, размер областного единовременного пособия составляет 6 тысяч рублей независимо от очередности появления ребенка на свет. В отношении остальных — порядок определения размера остается прежним: от 2 тысяч (на первого ребенка) до 6 тысяч рублей (на пятого и последующих детей)», — уточнили в региональном Минсоце.
Подать заявление можно через региональный портал «Госуслуги», при обращении в управление социальной защиты или МФЦ.
Меду тем в 2022 году в Челябинской области начнут выплачивать новое пособие на детей — оно положено семьям, где родился второй ребенок.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города