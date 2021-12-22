Южноуральцы смогут оформить пособие при рождении ребенка без справок и очередей

Такая возможность реализована на портале госуслуг в Челябинской области

«Алексей Текслер в ходе прямой линии поставил задачу, чтобы с 1 января 2022 года для получения областного единовременного пособия при рождении ребенка родители предоставляли только заявление через портал госуслуг, в то время как все остальные документы будут запрашиваться посредством межведомственного взаимодействия. В настоящее время такая возможность реализована»,

— прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«На детей, рожденных с 1 декабря 2021 года, размер областного единовременного пособия составляет 6 тысяч рублей независимо от очередности появления ребенка на свет. В отношении остальных — порядок определения размера остается прежним: от 2 тысяч (на первого ребенка) до 6 тысяч рублей (на пятого и последующих детей)»,

— уточнили в региональном Минсоце.