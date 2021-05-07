Южноуральцы смогут оформить электронный паспорт

Цифровой документ введут в регионах в 2023 году

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку со встроенным чипом. Новый документ будет содержать данные СНИЛС и ИНН, водительского удостоверения, страховой полис, подпись гражданина.

Ситуационный центр Минцифры России обобщил данные об онлайн-документообороте. Только с начала года южноуральцы подали более трех миллионов заявлений на портале «Госуслуги». Самыми популярными электронными услугами стали: регистрация автомобиля, получение данных о состоянии пенсионного счета, замена паспорта, подача заявлений на бракосочетание. Появляются и новые сервисы. Так, в прошлом году были запущены «Поступление в вуз онлайн» и «Электронная трудовая книжка». В этом году будет внедрено еще шесть суперсервисов. Среди них — «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и другие виды государственных услуг.

«Запуская цифровые государственные сервисы, мы преследуем единственную цель — улучшить качество жизни людей. И достигать этой цели планируем за счет повышения скорости оказания госуслуг, дебюрократизации и удобства пользования нашими сервисами», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, пользоваться электронными сервисами — право, а не обязанность. Сохранится возможность граждан лично обратиться в МФЦ или профильное государственное учреждение за нужной услугой.