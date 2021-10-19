Южноуральцы смогут накопить на новый автомобиль за 8 лет

Чтобы купить подержанный автомобиль, южноуральцам потребуется чуть более четырех лет

В среднем россиянам необходимо восемь лет, чтобы накопить на автомобиль стоимостью два миллиона рублей. Однако жители некоторых регионов смогут собрать необходимую сумму в два раза быстрее, а других — медленнее. Смотрим, сколько лет нужно копить на машину жителям Челябинской области, в соответствующем рейтинге «РИА Новости».

Южный Урал расположился на 39-м месте. Исследователи выяснили, что в среднем южноуральцам необходимо 8,7 года, чтобы накопить на новый автомобиль. При этом доля работающих, которые не смогут собрать необходимую сумму за десять лет, составляет 35,2. А для того чтобы купить подержанный автомобиль, южноуральцам понадобится 4,1 года.

Жителям соседней Свердловской области необходимо чуть меньше времени, чтобы накопить на новое авто, — 7,9 года. Подержанную машину они смогут купить через 3,8 года.

В тройку лидеров рейтинга вошли Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Жителям этих регионов собрать два миллиона рублей на автомобиль удастся за 3,5, 3,6 и 3,9 года соответственно. Для того чтобы купить подержанный автомобиль, им понадобится чуть более полутора лет.

В самом конце рейтинга оказались Чеченская Республика, Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская Республика. Там местным жителям придется копить на новый автомобиль от 10,8 до 11,1 года, а на подержанный — почти 5,5 года. При этом за десять лет собрать необходимую сумму на новую машину не смогут более 60 процентов населения.

При составлении рейтинга предполагалось, что россияне ежемесячно выделяют 50 процентов от средней зарплаты и размещают их на вкладе по ставке 6,75 процента.