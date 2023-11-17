Южноуральцы смогут наблюдать пик звездопада Леониды

Ожидается около 15 метеоров в час, искать над восточным горизонтом после полуночи

Сегодня ночью ожидается пик ежегодного метеорного потока Леониды, по словам астрономов, условия для его наблюдения в 2023 году вполне благоприятные: Луна близка к первой четверти и не будет мешать желающим увидеть знаменитый звездопад.

Как рассказывают в Московском планетарии, наблюдать Леониды возможно при ясной погоде с полуночи и до рассвета над восточным горизонтом.

Метеорный поток активен весь ноябрь и достигает максимума в ночь с 17 на 18 октября. Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км в секунду. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля. По прогнозам Международной метеорной организации, в этом году ожидается около 15-20 метеоров в час.

Справка:

Метеорный поток Леониды известен более 3 800 лет и назван по имени созвездия Льва, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Источник Леонид — комета Темпеля-Туттля, которая приближается к Солнцу раз в 33 года, и в эти годы поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, когда метеоры летят с частотой до 100, тысячи и даже 10 тыс. в час.