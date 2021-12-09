Южноуральцы смогут через онлайн-сервис найти участки для строительства жилья

Росреестр запустил онлайн сервис для поиска земли

Теперь найти участок для строительства можно найти на сайте Росреестра. На базе публичной кадастровой карты действует онлайн-сервис «Земля для стройки». Об этом сообщает Министерство строительства Челябинской области.



На нем можно увидеть доступные для покупки участки по всей стране, узнать их кадастровую стоимость и назначение участка.

На декабрь 2021 года на карте размещена информация о 48 участках и 3 территориях Челябинской области, где можно осуществить жилищную застройку. Выбрать пригодные для строительства жилья земли в онлайн-режиме можно уже сейчас на сайте росреестра.