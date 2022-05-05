Южноуральцы смогут бесплатно распечатать портреты для бессмертного полка

Получить стенд с фото можно в отделениях МФЦ Карабаша и Кыштыма

В МФЦ Кыштыма и Карабаша можно бесплатно печатают портреты ветеранов войны для участия в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщают в соцсетях отделений МФЦ в Карабаше и Кыштыме.



Чтобы получить фото для штендера, нужно только прийти с бумажной фотографией в отделение «Мои документы» или отправить портрет на электронную почту отделения.

Напоминаем, в майские праздники МФЦ работает по измененному расписанию, учитывайте это перед походом в отделение.

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