Южноуральцы сдали более 642 литров крови в ходе акции ко Дню донора

Донорами стали 1285 человек

В Челябинской области 1285 человек стали участниками трехдневной акции по сбору донорской крови, приуроченной к Национальному дню донора. Вместе они пополнили областной банк донорской крови на 642,5 литра, сообщили сегодня, 25 апреля, в Челябинской областной станции переливания крови (ЧОСПК).

Акция началась в среду, 20 апреля, и завершилась в субботу, 23 апреля, на «Белом рынке» в Челябинске. Там в этот день впервые в нынешнем году работал мобильный пункт забора крови. На ЧОСПК отмечают, что челябинцы стали сдавать кровь намного охотнее, чем раньше.

«Если в первые разы на акцию приходили порядка 50 человек, то в нынешнюю субботу число желающих сдать кровь почти удвоилось, а донорами стали 74 южноуральца, пополнив региональный банк крови на 37 литров», — отметили на ЧОСПК.

О том, с каких результатов началась в этом году акция к Национальному дню донора, читайте в нашем материале.