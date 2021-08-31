Южноуральцы сдали 3,5 тонны антиковидной плазмы

Регион нуждается в крови с антителами к COVID-19

Плазму с антителами к COVID-19 используют для лечения больных коронавирусом. В Челябинской области ее принимают четыре станции переливания крови. Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек, поэтому необходимость в живительной части крови остается актуальной. Центр управления регионом Челябинской области сформировал базу данных медучреждений, где идет прием плазмы. Как и где стать донором, рассказали в ЦУРе.

В Центре пояснили, что создать реестр было решено из-за шквала вопросов от россиян в социальных сетях проекта стопкоронавирус. рф.Люди спрашивали: где можно сдать плазму крови и помочь пациентам с ковидом.

В Челябинской области работает четыре пункта сбора:

в Челябинске на улице Воровского, 68, телефон: 8-351- 232-78-90

в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 160, телефон: 8-3519-34-52-13

в Златоусте на проспекте Гагарина, 8 линия, 4, телефон: 8-3513-65-32-33

в Миассе на проспекте Автозаводцев, 36, телефон: 8-3513-57-07-95.

Плазма с антителами к COVID19 — это плазма крови доноров, которые уже переболели коронавирусом или привились от них. Она помогает облегчить состояние больного, благотворно сказаться на выздоровлении. Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек. Причем, содержание антител в крови привившихся, на порядок выше — пояснили в Областной станции переливания крови.

«У нас сегодня приходит много доноров, кто сдает плазму уже после вакцинации. Проведены многократные исследования, которые подтверждают, что после вакцинации титр антител значительно выше. И они имеют максимальную вирусонейтрализующую активность», — рассказала и. о. главного врача по организационной методической работе Челябинской областной станции переливания крови Зульфия Лугманова.

Плазма переболевших, содержит антитела, которые блокируют вирус в организме. Ее применяют на 3-7 сутки заболевания. За счет этого уменьшается симптоматика и идет выздоровление. Заготовка плазмы в Челябинской области проводится методом кроводачи. Перед процедурой донора осмотрит врач-трансфузиолог. У потенциальных доноров не должно быть противопоказаний, а также хронических заболеваний. Например, должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Есть еще ряд заболеваний, с которыми противопоказано сдавать кровь: язвенная болезнь, бронхиальная астма, герпес во время обострения. Нельзя стать донором во время приема антибиотиков и в течение двух недель после окончания курса лечения. Также временным противопоказанием является ряд прививок, к примеру, против гриппа и дифтерии.

Каждый донор получает справку на два оплачиваемых выходных дня и компенсацию на горячее питание — 612 рубля.