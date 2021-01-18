Челябинцы рассказали, при каком условии готовы вкалывать сверхурочно

Южноуральцы признались, что все зависит от работодателя

Жители Челябинской области рассказали, при каких условиях они готовы работать сверхурочно. Больше всего это желание зависит от готовности работодателя заботиться о своих подчиненных. Увы, трепетным отношением босса может похвастаться далеко не каждый.

Всего 14% местных жителей считают, что начальство уделяет им должное внимание.

18% сотрудников считают, что работодатель заботится о них на четыре из пяти возможных баллов.

На «троечку» внимание от компании оценивают 26% южноуральцев.

По 17% жителей региона считают, что работодатель проявляет заботу на один и два балла.

«88% жителей Южного Урала сообщили, что согласились бы при необходимости работать сверхурочно, если бы их работодатель максимально заботился о сотрудниках. Чаще всего такой ответ давали представители профессиональных сфер „Закупки“, „Добыча сырья“ и „Безопасность“, реже всего — „Бухгалтерия“, „Наука, образование“ и „Управление персоналом“. И только 8% не готовы работать больше, чем положено, даже при таком условии», — сказано в исследовании онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter.

Изредка выполнять свою работу сверх графика согласны 74% местных жителей, однако при этом они сообщают, что работодатель должен относиться к ним максимально внимательно.