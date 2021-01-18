Жители Челябинской области рассказали, при каких условиях они готовы работать сверхурочно. Больше всего это желание зависит от готовности работодателя заботиться о своих подчиненных. Увы, трепетным отношением босса может похвастаться далеко не каждый.
Всего 14% местных жителей считают, что начальство уделяет им должное внимание.
18% сотрудников считают, что работодатель заботится о них на четыре из пяти возможных баллов.
На «троечку» внимание от компании оценивают 26% южноуральцев.
По 17% жителей региона считают, что работодатель проявляет заботу на один и два балла.
«88% жителей Южного Урала сообщили, что согласились бы при необходимости работать сверхурочно, если бы их работодатель максимально заботился о сотрудниках. Чаще всего такой ответ давали представители профессиональных сфер „Закупки“, „Добыча сырья“ и „Безопасность“, реже всего — „Бухгалтерия“, „Наука, образование“ и „Управление персоналом“. И только 8% не готовы работать больше, чем положено, даже при таком условии», — сказано в исследовании онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter.
Изредка выполнять свою работу сверх графика согласны 74% местных жителей, однако при этом они сообщают, что работодатель должен относиться к ним максимально внимательно.