Южноуральцы с ВИЧ получат онлайн-советы по профилактике COVID-19

Для некоторых из них организуют поставку необходимых лекарств

Жители Челябинской области с положительным ВИЧ-статусом смогут получить советы по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Независимый исследовательский центр «Есть мнение» организовал проект «Безопасное пространство». В его рамках ВИЧ-положительные южноуральцы получат ряд услуг, в числе которых психологическая помощь. Проект стартовал в январе 2021 года.

«Люди, живущие с ВИЧ, особенно уязвимы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Социально ориентированные некоммерческие организации должны помогать жителям, в том числе медикам, в непростое в плане эпидситуации время. Указанные услуги станут возможными благодаря гранту губернатора Челябинской области, наша организация победила уже во втором конкурсе», — прокомментировал ситуацию руководитель НИЦ «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Отдельным жителям, испытывающим тревогу, ежемесячно будет предоставляться антиретровирусная терапия.