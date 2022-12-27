Южноуральцы с помощью сортировки мусора собрали более 350 тысяч рублей для жителей Донбасса

Участники сдавали вторсырье

В Челябинской области участники эколого-патриотической акции «Жители Южного Урала — Донбассу» собрали более 350 тысяч рублей. Южноуральцам предлагалось сдать макулатуру, старую технику и батарейки на переработку, а вырученные средства перечислить фонду помощи жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.

«Благодаря этой акции мы, с одной стороны, собрали материалы, пригодные для вторичной переработки, с другой — каждый участник внес посильный вклад в защиту мира, оказав помощь тем, кто в этом более всего сейчас нуждается», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В акции приняли участие предприятия, ветераны, школьники и студенты, воспитанники детских садов и их родители.