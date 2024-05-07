Южноуральцы рассказали, почему участвуют в «Зеленом марафоне»

Совсем скоро состоится очередной забег

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Одиннадцатый по счету «Зеленый марафон» Сбера в этом году состоится в День защиты детей — 1 июня. В Челябинске «Зеленый марафон» пройдет на территории парка Гагарина. В программе — дистанция 4,2 километра и детский забег. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии «Зеленого марафона» южноуральцы рассказали, почему приходят на праздник и участвуют в забегах.





«Я люблю бег, потому что он дает мне ощущение свободы и позволяет оставаться в хорошей физической форме. А еще бег — это отличный способ укрепить силу воли и дисциплинировать себя. Он учит меня преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Этому же я учу и своих сыновей. „Зеленый марафон“ давно стал нашей семейной традицией, мы участвуем с первого забега, который был в 2012 году. Тогда моему старшему сыну было 10 лет, сейчас ему уже 22 года. С тех пор каждый год мы выходим на старт вместе с сыновьями, потому что это прекрасная возможность провести время всей семьей, активно отдохнуть и приобщиться к здоровому образу жизни»,— говорит руководитель управления продаж Екатерина Карташова.





«Я принимаю участие в „Зеленом марафоне“ уже много лет подряд вместе со своими коллегами. Мы любим спорт и активный отдых, поэтому нам нравится преодолевать дистанцию вместе. Это объединяет весь коллектив и помогает поддерживать дружескую атмосферу в команде. Кроме того, „Зеленый марафон“ — это благотворительное мероприятие, в этом году средства от которого идут в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Участвуя в нем, мы вносим свой вклад в общее дело и показываем пример другим людям»,

— отмечает старший инженер отдела транспортного обеспечения Анна Рифлинг.

Регистрация на 11-й «Зеленый марафон» Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.

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