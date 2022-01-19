Южноуральцы рассказали о своих приоритетах на 2022 год

Более половины жителей Челябинской области планируют больше времени уделять семье

В 2022 году жители Челябинской области планируют тратить больше времени на семью, работу и саморазвитие. Приоритеты южноуральцев выяснили сотрудники службы исследований hh.ru.

Большинство опрошенных планируют в этом году уделять больше времени семье — об этом сообщили 63% жителей Челябинской области. Работа и саморазвитие будут в приоритете у 60% респондентов. 43% южноуральцев ответили, что большое внимание в 2022 году будут уделять своему здоровью.

«Далее приоритеты распределились следующим образом: 35% хотят больше времени уделять хобби (этот вариант жители Челябинской области выбирали чаще, чем жители других регионов), 20% — спорту, 8% — друзьям. 6% выбрали вариант „другое“, указав, в том числе, путешествия и себя»,— уточнили исследователи.

Что касается других регионов, то больше всего времени семье в 2022 году планируют уделять жители Самарской области. Работа в приоритете у москвичей, новосибирцев и свердловчан. Заниматься саморазвитием больше других планируют также жители Новосибирской области.