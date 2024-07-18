Южноуральцы простились с почетным гражданином Челябинской области Анатолием Сурковым

Человек-легенда, много лет возглавлявший региональный Совет ветеранов, ушел из жизни в возрасте 85 лет

В четверг, 18 июля, в Челябинске прошла большая траурная церемония — южноуральцы прощались с человеком-легендой, почетным гражданином Челябинской области Анатолием Сурковым.

Уже к началу прощания у ДК ЖД скопилось много людей с красными розами и гвоздиками, с большими траурными венками. Когда желающих проститься начали запускать в зал, очередь у входа долго не сокращалась: одни челябинцы заходили, но подъезжали новые и новые люди.

Среди пришедших проститься с Сурковым было много известных, медийных личностей — депутаты, министры, ректоры вузов, главврачи больниц, представители профсоюзов и ветеранов организаций, военные, молодежь. Круг общения и влияния этого человека был невообразимо широким. На церемонию также пришел и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я всегда поражался энергии Анатолия Петровича. А он всегда делал все возможное, чтобы защитить интересы ветеранов и всех жителей нашего региона. Одна из его инициатив была поддержана президентом России — и три города на Южном Урале: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст — получили звание города трудовой доблести. Вместе мы обсуждали много других инициатив, и поэтому с очень тяжелым сердцем мы все восприняли эту утрату. Я приношу соболезнования родным и близким. И от лица всех жителей Челябинской области говорю огромное спасибо Анатолию Петровичу за то, что он сделал для нашего региона», — сказал на церемонии Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что память о человеке-легенде будет увековечена в истории региона.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В фойе дворца на время прощания установили два экрана, на которых транслировали фотографии из архива Анатолия Суркова — от старых, черно-белых, до снимков последних лет жизни. Особое место в подборке заняли снимки с экс-губернатором области Петром Суминым. Анатолий Сурков всегда работал в единой связке с правительством региона и на благо родной Челябинской области.

Сурков долго работал в органах государственной безопасности. Он стоял у истоков создания органов налоговой полиции и обеспечивал экономическую безопасность региона. Более 15 лет возглавлял областной Совет ветеранов, был членом областной Общественной палаты и защищал интересы людей старшего поколения.

«Анатолий Петрович был талантливым организатором. Он понимал, кто и какими ресурсами обладает для свершения добрых дел. Он привлекал достойных соратников и учил преемников из молодых. К нему всегда можно было прийти за советом, помощью и словами поддержки. А его слово, авторитет были непререкаемы. Его работу в комсомольской организации в Троицке, в силовых ведомствах и в Союзе ветеранов можно описать только одним русским словом — служение. И это служение было достойным», — говорит председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов.









Награды Анатолия Суркова

Бывший министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал о поддержке, которую Анатолий Сурков оказывал молодым. Ветераны щедро делились своим жизненным опытом с молодежью. А писатель Александр Шевченко вспомнил, как обратился к Суркову с просьбой привести в порядок Аллею пионеров-героев на Алом поле. Понимая, как важен этот объект для воспитания патриотизма и любви к родине, Сурков добился реконструкции этого советского объекта.

Пожалуй, каждый из тех, кто пришел на прощальную церемонию, мог бы вспомнить историю наподобие этой — с легкой руки Суркова на самом деле запускались десятки, сотни проектов.

Также многие отмечали удивительный дар этого человека держать внимание аудитории.

«У него были волшебные речи. Анатолий Петрович находил общий язык с любой аудиторией и всегда быстро становился очень близким. Сегодня в сложных условиях, в которых находится Россия, нам очень нужно такое же искреннее и честное слово. Я не знаю, записывались ли его речи, но мне очень хотелось бы, чтобы его выступления, письменные доклады были сохранены для истории», — говорит председатель Союза российских писателей челябинец Кирилл Шишов.





Писатель Кирилл Шишов

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко рассказал, что часто созванивался с Сурковым в последние недели его жизни, когда Анатолий Петрович лежал в больнице.

«Вы знаете, он не унывал и рассказал мне, что, лежа в больнице, написал книгу о Союзе ветеранов. Я не знаю, в каком она состоянии, но мы сделаем все возможное, чтобы эта рукопись была издана», — пообещал Николай Дейнеко.

Здесь же, в ДК ЖД, прошло отпевание Анатолия Суркова. Богослужение провел протоирей Игорь Шестаков.

После этого человека-легенду похоронили на Преображенском кладбище Челябинска.