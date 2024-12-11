Южноуральцы прислали почти 7,5 тысячи сообщений на прямую линию губернатора

Прием обращений продолжится до окончания эфира, который стартует в полдень

Уже почти 7,5 тысячи сообщений поступило на прямую линию губернатора Челябинской области за неполную неделю, передает корреспондент ИА «Первое областное». Напомним, обращения от южноуральцев начали принимать с 5 декабря.

В прошлом году на аналогичное мероприятие поступило более 8 тысяч вопросов. Ожидается, что сегодня рекорд прошлого года будет побит.

Как и в прошлые годы, южноуральцы задают наиболее волнующие вопросы по поводу ЖКХ, дорог, состоянию здравоохранения. Также в прошлые годы в топе были вопросы социального обслуживания, благоустройства и работы общественного транспорта.

Алексей Текслер выйдет на связь с жителями региона в полдень 11 декабря.

Добавим, прием вопросов не останавливается ни на минуту и продлится до окончания прямого эфира. Обращения принимаются по телефону 8-800-500-74-50 и на сайте спроситекслера.рф. Сделать это легко: зайти на сайт, нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона. Здесь же можно отправить видеовопрос: нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл.

Добавим, прямая линия будет транслироваться в эфире телеканала «ОТВ», в группах медиахолдинга «Первый областной».