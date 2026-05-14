Южноуральцы при выборе загородного жилья ориентируются на цену и природу

Большинство жителей региона хотели бы арендовать дом или дачу до одного месяца

Жители Челябинской области активно готовятся к летнему сезону и присматривают загородное жилье. По данным «Авито Недвижимости», которыми аналитики поделились с ИА «Первое областное», 72% южноуральцев планируют арендовать дом или дачу на срок до одного месяца, а 5% — на весь летний сезон. При этом забронировали жилье пока лишь 4% респондентов: большинство еще выбирает время и место отдыха.

Главным критерием выбора остается цена — на нее ориентируются 54% опрошенных. Природное окружение (лес, река, озеро) важно для 53%. Этот критерий особенно актуален для аудитории старше 45 лет. На удобства (баня, бассейн, мангал и т. д.) обращают внимание 46%. Состояние дома и участка важно для 39%. Инфраструктуру вокруг (магазины, аптеки, кафе) учитывают 32%. Этому критерию чаще уделяют внимание люди старше 65 лет. Репутация арендодателя и отзывы оказались последними — на эти критерии смотрят 30% южноуральцев.

В среднем жители региона готовы тратить 42 тысячи рублей в месяц на аренду загородного жилья. На выходные готовы уехать из города 42%, на 1–2 недели — 30%, на месяц — 14%, а на весь летний сезон — 5%.

Интересно, что чаще всего о летней аренде задумываются молодые люди: в среднем среди возрастной группы 25–34 лет планируют арендовать жилье 41%, а среди 18–24 лет — 39%.

68% ищут варианты загородной аренды на онлайн‑площадках — это самый популярный канал, опережающий рекомендации знакомых, соцсети и обращение к риелторам, отмечают в «Авито Рекламе». Такие сайты (объявления, соцсети, поисковые системы, картографические сервисы) лидируют из-за большого объема информации в описании, фотографий объектов и их видеозаписей, отзывов предыдущих арендаторов.

61% опрошенных замечают баннеры с рекламой недвижимости во время поиска, из них 42% считают такие сообщения полезными. 61% признались, что реклама на сайтах с объявлениями больше всего мотивирует их выбрать тот или иной объект.