За первое полугодие 2022 года клиенты Челябинского отделения Сбербанка совершили 17 миллионов платежей за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму более 17 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций выросло на 44%. При этом около 70% платежей за услуги ЖКХ было проведено через интернет — в мобильном приложении или через веб-версию СберБанк Онлайн.
Удаленный способ оплаты не требует посещения офиса банка или управляющей компании. Если на квитанции указан QR-код или штрихкод, внести оплату за услуги можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого на главном экране нужно выбрать «Оплата по QR или штрихкоду», навести камеру смартфона на код в квитанции: необходимые реквизиты заполнятся автоматически, останется только подтвердить платеж.
«Главная задача Сбера — сделать жизнь людей проще и приятнее. Благодаря нашим онлайн-сервисам южноуральцы могут оплатить коммунальные услуги в любое время суток, не выходя из дома. Сегодня подавляющее большинство клиентов Челябинского отделения оплачивают счета ЖКХ дистанционно. Благодаря этому освободившееся время они могут посвятить своей семье и любимым занятиям», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.
Если клиент хотя бы раз перечислял средства через СберБанк Онлайн в пользу какой-либо организации, то этот платеж будет отражаться в специальном разделе «Мои операции». При повторной оплате достаточно будет просто кликнуть на соответствующую иконку в этом разделе, и все данные автоматически заполнятся.
Если QR-кода на квитанции нет, а в разделе «Мои операции» организация не отражается, можно найти ее реквизиты в каталоге по номеру ИНН, расчетному счету или фирменному наименованию.
Также можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа приходит уведомление о планируемом списании, которое при необходимости можно отменить.
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