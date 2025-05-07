Южноуральцы предлагают создание приютов для питомцев бойцов СВО

Это только одна из инициатив, с которыми жители Челябинской области заявились на участие в масштабном форуме

Бионические протезы, экостаканы, очистные установки, модернизированные инвалидные коляски — жители Челябинской области продолжают подавать заявки на форум «Сильные идеи для нового времени», уже поступило более 30 перспективных проектов, сообщает оргкомитет форума.

Проект объединяет общество, власть и бизнес, чтобы решить ключевые вопросы и помочь стране развиваться. Одна из идей — открытие приюта для животных участников СВО. В описании проекта говорится, что чаще всего бойцы передают питомцев знакомым, но это не гарантирует безопасность животных, кошки и собаки нередко оказываются на улице или испытывают сильный стресс. Приют мог бы решить эту проблему не только в Челябинской области, но и по всей России.

«Форум — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом — эффективный механизм для решения общенациональных задач», — говорит замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

О своей идее, которая поможет стране развиваться, может рассказать каждый: заявки принимаются до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. топ‑100 идей представят на форуме, а 10 самых сильных проектов покажут руководству страны.

Также на форуме будут объявлены победители всероссийского конкурса «Знай наших». Это масштабный проект, помогающий развивать региональные бренды, выходить малому и среднему бизнесу на большой рынок. Заявки также принимаются до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям и нескольким специальным: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Креатив», «Информационные технологии», «Бренды малых городов», «Культурный код», «Бренды исторических регионов. Энергия созидания», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и «Молодежные бренды».

Сюда также уже заявились более 30 региональных брендов, в том числе триумфатор прошлогоднего конкурса, челябинская компания «Инновации детям» (в 2024 году компания со своей интерактивной песочницей взяла главный приз в номинации «IT»). В этом году компания планирует представить в рамках конкурса «Знай наших» продукты, которые можно использовать и в реабилитационном процессе.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.