Южноуральцы празднуют Масленицу

Массовые гуляния прошли в селе Большой Куяш

Окончание масленичной недели для южноуральцев знаменуется широкими празднованиями. Массовые гуляния стартовали в в селе Большой Куяш Кунашакского района. Как празднику прощания с зимой не помешал снегопад, смотрите в снимках от ИА «Первое областное». Здесь же — подборка о том, как планируют отпраздновать Масленицу в других городах и селах Южного Урала.

Большинство южноуральских городов и сел отпразднуют Масленицу завтра, 6 марта. Так, гуляния начнутся в полдень в Карабаше на центральной городской площади. Праздник откроет музыкально-юмористическое театрализованное представление с конкурсами и частушками. Также для карабашцев и гостей города будут организованы народные забавы, развлечения и состязания, катание на лошадях. Не обойдется масленичное гулянье и без торговых рядов, где горожане смогут полакомиться румяными и ароматными блинами и другими угощениями.

В Аше праздник состоится на площади им. Ленина 6 марта, в 12:00. В Нязепетровском районе праздник пройдет 7 марта в поселке. Гости смогут попробовать чай из самовара на шишках и плов, приготовленный на костре, приобрести товары у лучших мастеров Нязепетровского района, принять участие в игровой программе и, конечно, прогуляться до Сказовской пещеры.

В Чесме сожгут целый хоровод кукол. Сожжение Масленицы — отголосок языческой веры: чучело зимы надо уничтожить ради воскрешения ее силы весной в злаках. С помощью этого обряда люди гнали прочь скуку, с нетерпением ожидая весны.



А в Кунашакском районе в селе Большой Куяш праздник уже состоялся. Лучшие кадры с празднования – в фотографиях от информагентства «Первое областное».