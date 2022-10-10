Южноуральцы позвонили на «горячую линию» по частичной мобилизации 971 раз

В 30 случаях общественники восстановили права призванных резервистов

За две недели работы «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Челябинской области жители подали почти тысячу обращений. Больше всего вопросов — 39% — касались отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья. Об этом сообщает официальный телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.



Вторым по частоте был вопрос отсрочки от мобилизованных отцов, которые имеют малолетних детей. Этим интересовалось 13% позвонивших. Еще семь процентов обращений связаны с бронированием граждан на предприятиях.

«На сегодняшний день количество звонков на «горячую линию» снижается, сам вектор обращений постепенно смещается к разъяснению текущих мер социальной поддержки мобилизованных. Хочется отметить слаженную работу всех ведомств в ситуациях, когда в рамках частичной мобилизации граждане были призваны неправомерно. Благодаря содействию гражданских прокуроров, военных прокуроров и Военного комиссара Челябинской области все эти ситуации прорабатывались в ручном режиме в самые кратчайшие сроки», — уточняет омбудсмен.

Напомним, что с 26 сентября по 9 октября аппарату уполномоченного по правам человека в Челябинской области удалось восстановить права 30 человек. В 10 случаях были аннулированы повестки, 20 граждан возвращены из воинских частей.