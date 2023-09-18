Южноуральцы попросили у Алексея Текслера спортплощадку, детсад и Дом культуры

Губернатор провел личный прием граждан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционный личный прием граждан из разных районов Челябинской области. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона, южноуральцы рассказали о самых актуальных проблемах на местах: от ремонта разбитой дороги в Верхнеуральском районе до необходимости улучшить школу в Октябрьском муниципалитете.

Так, пенсионер Владимир Пономарев из Верхнеуральского района рассказал о необходимости отремонтировать трассу Южноуральск — Магнитогорск на участке Петропавловского сельского поселения. Сейчас жители поселения вынуждены ездить в райцентр в объезд. Как оказалось, в региональном Минтрансе о проблеме знают. По словам первого заместителя министра Станислава Харченко, участок пришел в негодность минувшей весной. Теперь дорога будет включена в соответствующий проект, но ремонтные работы начнутся уже в следующем сезоне.

Людмила Шумакова, библиотекарь из Еткульского района, сообщила о плохом качестве сотовой связи и интернета в деревне Новобаландино. На ее вопрос ответил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов: Новобаландино включено в профильный нацпроект, качественная связь в деревне должна появиться уже в ноябре.

Житель села Кизильского предложил оборудовать современный спорткомплекс в местном детском лагере. Лагерь работает, в нем за лето отдыхают около 200 детей. Кроме того, он служит базой для проведения межрайонного молодежного форума. Но вот из спортобъектов здесь только старые площадки для мини-футбола и волейбола.

Алексей Текслер поддержал предложение кизильца.

«Нужно сделать модернизацию футбольной и волейбольной площадок и, конечно, усилить это новой спортивной площадкой с тренажерами. Сделать это как положено, чтобы к открытию детского лагеря в новом сезоне все было готово», — обратился губернатор к министру спорта региона Александру Грибу.





Жителей нового микрорайона Конфетти в поселке Западном (Сосновский район) беспокоит отсутствие детского сада. И.о. министра образования Челябинской области Елена Коузова заявила, что детсад будет построен и выкуплен у заказчика уже в этом году, а дети пойдут туда в начале 2024 года, после прохождения новым учреждением процедуры лицензирования.

«По всем объектам, в том числе садикам, прошу в еженедельном режиме проводить соответствующие штабы с инвестором и информировать меня, жителей о готовности объектов. Считаю, что в конце февраля — начале марта объект нужно запускать. Вопрос беру на особый контроль», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Напомним, под Челябинском, то есть как раз в Сосновском районе, только за счет инфраструктурных облигаций от госкорпорации «ДОМ.РФ» строятся или будут построены три школы и семь детских садов.

Кроме того, Алексей Текслер поручил скорректировать бюджет таким образом, чтобы уже к Новому году запустить в эксплуатацию Дом культуры в поселке Арчаглы-Аят Варненского района. За помощью к главе региона обратилась местная учительница. ДК между тем сейчас находится в стадии капитального ремонта, затем планировалось отремонтировать фасад здания и благоустроить территорию. Однако Алексей Текслер поручил и.о. министра культуры области Ирине Анфаловой ускорить процесс настолько, чтобы жители могли провести в Доме культуры уже ближайшие новогодние праздники.

Наконец, губернатор откликнулся на просьбу из села Каракульского Октябрьского района. Школьный библиотекарь Елена Ружьева попросила главу региона помочь с модернизацией учебного заведения. В здании школы уже заменена кровля, прошли ремонт кабинеты. Алексей Текслер поручил до ноября завершить комплексные работы, добавив к запланированным оборудование спортивной площадки и пришкольного стадиона.

