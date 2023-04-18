Южноуральцы пополняют Регистр доноров стволовых клеток

И спасают жизнь онкологическим пациентам

Жители Челябинской области могут пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга и спасти безнадежно больных пациентов с диагнозом «онкология», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Южноуралец Андрей Соловьев принял решение вступить в Регистр доноров стволовых клеток.

«Бумеранг добра всегда возвращается. Чем больше доноров вступит в Регистр, тем больше радости для семей нуждающихся пациентов, ведь благодаря этим донорам появляется больше шансов на жизнь для близкого человека»,

— говорит Соловьев.

Чтобы попасть в Регистр, нужно сдать кровь на типирование или мазок со слизистой рта. Позже, если вы совпадете по набору генов с кем-то из пациентов, вам предложат пройти процедуру донации периферических стволовых клеток.

Получение стволовых клеток из периферической крови — простая, комфортная и безопасная для донора процедура. У донора берут костный мозг либо с помощью медицинского препарата — «выгоняют» клетки костного мозга в кровь и собирают оттуда через периферическую вену — либо шприцем из тазовой кости (процедура безболезненна под наркозом). Тип процедуры донор выбирает сам.