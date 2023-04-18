Южноуралец Андрей Соловьев принял решение вступить в Регистр доноров стволовых клеток.
«Бумеранг добра всегда возвращается. Чем больше доноров вступит в Регистр, тем больше радости для семей нуждающихся пациентов, ведь благодаря этим донорам появляется больше шансов на жизнь для близкого человека», — говорит Соловьев.
Чтобы попасть в Регистр, нужно сдать кровь на типирование или мазок со слизистой рта. Позже, если вы совпадете по набору генов с кем-то из пациентов, вам предложат пройти процедуру донации периферических стволовых клеток.
Получение стволовых клеток из периферической крови — простая, комфортная и безопасная для донора процедура. У донора берут костный мозг либо с помощью медицинского препарата — «выгоняют» клетки костного мозга в кровь и собирают оттуда через периферическую вену — либо шприцем из тазовой кости (процедура безболезненна под наркозом). Тип процедуры донор выбирает сам.
Задать вопрос по донорству костного мозга в Челябинской области можно врачу-трансфузиологу по телефону 8(351)232-78-94.
Ранее челябинка Кристина Кочуковская рассказала, как стала донором костного мозга и почему помогла своему «генетическому двойнику».