Южноуральцы получили почетные грамоты за восстановление Донбасса

Наград удостоились чиновники из челябинских мэрий и директор школы

Сразу три жителя Челябинской области получили почетные грамоты правительства Донецкой Народной Республики. Речь идет о главе города, сотруднике мэрии и директоре школы, передает корреспондент ИА «Первое областное». Все они помогают налаживать мирную жизнь в подшефной Челябинской области Волновахе.

Согласно документу, подписанному председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, наших земляков наградили «за активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в восстановление города Волноваха». Копия этого документа есть в распоряжении Первого областного информагентства.

В распоряжении говорится, что почетных грамот удостоились глава Еманжелинска Дмитрий Гатов, директор МОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» Михаил Подобед и начальник управления ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации Троицка Андрей Могильников.





Кстати, Михаил Подобед уже год работает в Донбассе. На днях он приехал домой в отпуск и подробно рассказал журналисту Первого областного информагентства о жизни семей в Волновахе и о помощи наших земляков подшефной территории. В частности, региональное правительство и южноуральские строители восстановили там разрушенный во время боев храм. Дмитрий Гатов известен тем, что является старшим в группе челябинских управленцев, помогающих в восстановлении городов ДНР.

Ранее глава республиканского правительства положительно отметил работу челябинских строителей, которые в кратчайшие сроки возводили трехэтажные жилые дома для тех, кто потерял жилье. Недавно губернатор Алексей Текслер во время своего обращения к депутатам ЗСО заявил, что наш регион продолжает активно поддерживать освобожденные территории.