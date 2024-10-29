Социальный фонд России по Челябинской области с начала 2024 года направил более 11,4 миллиарда рублей на оплату пособий по временной нетрудоспособности. Деньги получили 421,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба СФР по региону.
Пособия по временной нетрудоспособности получают работающие граждане, застрахованные в системе обязательного социального страхования. Также их могут получить те, кто добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Лист нетрудоспособности оформляется в электронном виде. Все сведения о больничном листе граждане получают через «Госуслуги».
Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа человека и его средней зарплаты за последние два года.