Южноуральцы получили больше 11 миллиардов рублей больничных за 2024 год

Выплаты по временной нетрудоспособности направили более чем 421 тысяче человек

Социальный фонд России по Челябинской области с начала 2024 года направил более 11,4 миллиарда рублей на оплату пособий по временной нетрудоспособности. Деньги получили 421,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба СФР по региону.

Пособия по временной нетрудоспособности получают работающие граждане, застрахованные в системе обязательного социального страхования. Также их могут получить те, кто добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Лист нетрудоспособности оформляется в электронном виде. Все сведения о больничном листе граждане получают через «Госуслуги».

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа человека и его средней зарплаты за последние два года.