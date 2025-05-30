Южноуральцы получат премии за поддержку общественных инициатив

В этом году увеличено количество номинаций конкурса

Жители Южного Урала могут подать заявку на участие в международной премии «МЫВМЕСТЕ», которая направлена на поддержку лидеров общественно значимых инициатив, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году премия включает четыре категории национального трека («Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория») и 12 номинаций. Среди новинок — номинации «Устойчивое будущее» (за вклад в охрану окружающей среды) и «Поколение добра» (для проектов юных волонтеров 14-17 лет). Введена также специальная номинация «Вместе сильнее» для совместных проектов государства, НКО, бизнеса и СМИ. Международный трек премии посвящен социальному партнерству в целях глобального развития.

Прием заявок продлится до 23 июня. Церемония награждения пройдет 2-5 декабря 2025 года в Москве, в Национальном центре «Россия». В 2024 году премию в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия» получил южноуральский кинопроект «Белый журавлик». Всего от региона было подано 1417 заявок.

Премия учреждена Федеральным агентством по делам молодежи.