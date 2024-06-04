Южноуральцы получат по 40 тысяч рублей за фильмы о природе

В Челябинске открывается международный экологический кинофестиваль «ЭФиР74»

В День эколога, 5 июня, Челябинский областной киноцентр имени С. А. Герасимова открывает прием заявок на Всероссийский фестиваль фильмов о природе и человеке «ЭФиР74». Один из крупнейших экофестивалей страны пройдет в Челябинске уже в двенадцатый раз, сообщают организаторы.

Принять участие в фестивале могут авторские коллективы и индивидуальные авторы из разных городов и стран.

«В этом году мы трансформировали тематические направления кинофестиваля и предлагаем участникам взглянуть на экологическую проблематику шире», — говорит директор Киноцентра имени С. А. Герасимова, председатель жюри фестиваля Юрий Сычев.

Нововведением последних лет является то, что для участников теперь предусмотрены разные уровни сложности — «профессионалы» и «любители».

На кинофестиваль принимаются работы различных форматов и жанров. В каждой категории будут награждены победители в пяти номинациях: «игровой фильм», «неигровой фильм», «анимационный фильм», «социальная реклама», «телевизионный формат» (сюжет, репортаж, телепрограмма и др.). Все лауреаты получат денежный приз в размере 40 000 рублей.

Конкурсные заявки принимаются на официальном сайте фестиваля до 25 сентября.

Закрытие фестиваля, показ лучших работ и оглашение победителей состоится в Челябинске в октябре 2024 года.

Автор: Анастасия Грищенко