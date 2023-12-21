Единовременная выплата лицам, которые заключили контракт с Минобороны или Росгвардией и ушли на СВО, в Челябинской области вырастет с 75 до 225 тысяч рублей. Такую сумму участники специальной военной операции смогут получать с января 2024 года. Решение об этом в четверг, 21 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания области.
Единовременную выплату могут получить следующие категории граждан:
— заключившие контракт с Минобороны России для прохождения военной службы;
— призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны России;
— призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов РФ, заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны России и проходящие военную службу в войсковых частях Минобороны России на территории Челябинской области;
— призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по мобилизации контракт с Минобороны России для прохождения военной службы;
— заключившие контракт в Росгвардией для участия в СВО.