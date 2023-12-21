Южноуральцы получат 225 тысяч рублей при заключении контракта на СВО

Заксобрание области увеличило размер единоразовой выплаты

Единовременная выплата лицам, которые заключили контракт с Минобороны или Росгвардией и ушли на СВО, в Челябинской области вырастет с 75 до 225 тысяч рублей. Такую сумму участники специальной военной операции смогут получать с января 2024 года. Решение об этом в четверг, 21 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания области.

Единовременную выплату могут получить следующие категории граждан:

— заключившие контракт с Минобороны России для прохождения военной службы;

— призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны России;

— призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов РФ, заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны России и проходящие военную службу в войсковых частях Минобороны России на территории Челябинской области;

— призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по мобилизации контракт с Минобороны России для прохождения военной службы;

— заключившие контракт в Росгвардией для участия в СВО.