Южноуральцы подпишут открытку своим учителям ко Дню учителя — 2025

Такую акцию уже 15 лет проводят «Почта России» и педагогический университет





Южноуральцы поздравят учителей с профессиональным праздником. Они от руки подпишут тематические открытки своим проводникам в мире знаний на акции «Поздравь любимого учителя», сообщает пресс-служба почты.

«За это время тысячи поздравительных открыток от благодарных и уже взрослых учеников были доставлены любимым педагогам — учителям начальных классов и предметникам, классным руководителям и директорам школ. Получить профессиональное признание всегда приятно, особенно если вкладываешь в работу душу, как это делают педагоги»,— отметил ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов.

Сделать это можно будет в альма-матер большинства южноуральских педагогов. Мобильный почтовый пункт примет и отправит поздравления учителям к профессиональному празднику.