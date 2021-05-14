Какие фразы коллег раздражают челябинцев больше всего

В топ попали «ретроградный меркурий», «вкусная картинка» и «отфидбечить»

Жители Челябинской области поделились фразами, которые раздражают их больше всего во время делового общения. Исследование провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Южноуральцы составили рейтинг раздражающих слов и фраз. Топ неприятных слов возглавил глагол «отфидбечить» («дать обратную связь»), его выбрали 47% респондентов.

Второе место заняли слова «человечек» и «токсичный» — по 40% голосов.

«Засинкаться» («связаться») занимает почетное третье место с 30%.

«Вкусный» (если речь не о еде — «вкусный дизайн», «вкусная картинка») занимает четвертую строку рейтинга — 27%.

Топ раздражающих выражений возглавляет фраза «Я вас услышал» — 43%.

Второе место — «Я на колле», 37%.

Третью строку занимает фраза «голосом поговорить» — 33%.

Четвертое место южноуральцы отдали избитому выражению «ретроградный меркурий» (как объяснение рабочих проблем) — 30%.