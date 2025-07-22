Южноуральцы отправили почти 800 заявок на проект «Флагманы образования»

Челябинская область вошла в топ‑30 самых активных регионов

Челябинская область вошла в топ-30 по количеству заявок на участие в пятом сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает оргкомитет.

В 2025 году проект реализуется по направлениям «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество». Параллельно проходит конкурсный отбор в сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования». Также открыт доступ к цифровым сервисам проекта, таким как «Библиотека контента» (база лучших практик, курсов и видеоматериалов по теме образования и просвещения), «Каталог возможностей» (подборка программ, конкурсов, грантов и других ресурсов для развития от партнеров) и «Оценка компетенций», где можно узнать свои сильные стороны и даже получить индивидуальные рекомендации.

Всего на проект поступило более 50 тысяч заявок из 18 стран мира, в том числе из Челябинской области — 772 заявки на участие, 425 — на цифровые сервисы, при этом 81 участник выразил желание войти в сообщество «Созвездие Флагманов образования». Самыми популярными тематическими направлениями среди конкурсантов стали треки «Медиа» и «Государство» (по 200 заявок на каждый).

Регистрация на проект продолжается. Участие бесплатное. Вся конкурсная активность проходит онлайн, а для победителей отборочных этапов будут организованы очные мероприятия в регионах и Москве.