Южноуральцы отправили на прямую линию с губернатором 9,5 тысячи обращений

Большую часть из них жители области передали по телефону

Организаторы прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, которая прошла во вторник, 2 декабря, подвели некоторые итоги мероприятия в цифрах.

Так, сообщается, что на момент окончания прямого эфира главе региона успели отправить 9 583 сообщения.

Самым популярным способом подачи обращений стала горячая линия, на нее поступило 6 588 звонков.

В этом году опробовали новый формат общения — чат-бот в мессенджере МАХ. Он принял 811 обращений.

Остальные вопросы южноуральцы задали на сайте спроситекслера.рф.