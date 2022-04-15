Южноуральцы отправили беженцам из Донбасса рекордную партию гуманитарного груза

В Ростовскую область выехала колонна из пяти фур

Рекордная партия гуманитарного груза отправлена беженцам на юг России. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Первые 49 тонн гуманитарной помощи уже доставлены адресатам. На этот раз Челябинская область направила в Ростов пятый конвой. На борту пяти грузовиков продукты питания, товары первой необходимости, средства личной гигиены, детские принадлежности»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь регионального отделения партии Светлана Вешкина.

Также южноуральцы передали большой мешок детских писем, адресованных российским военным.

Напомним, что с начала спецоперации по поручению Алексея Текслера партией «Единая Россия» открыт специальный благотворительный счет, куда каждый житель области может жертвовать средства. От предприятий и частных лиц уже собрано более 5 миллионов рублей.