«Первые 49 тонн гуманитарной помощи уже доставлены адресатам. На этот раз Челябинская область направила в Ростов пятый конвой. На борту пяти грузовиков продукты питания, товары первой необходимости, средства личной гигиены, детские принадлежности», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь регионального отделения партии Светлана Вешкина.
Также южноуральцы передали большой мешок детских писем, адресованных российским военным.
Напомним, что с начала спецоперации по поручению Алексея Текслера партией «Единая Россия» открыт специальный благотворительный счет, куда каждый житель области может жертвовать средства. От предприятий и частных лиц уже собрано более 5 миллионов рублей.