Южноуральцы отмечают День радио и связи

В компании «Ростелеком» подсчитали, сколько Поповых трудятся в отрасли

7 мая исполняется 126 лет связи и радио в России. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов представил прототип современного радио на заседании Русского физико-химического общества.

В компании «Ростелеком» к профессиональному празднику подсчитали, сколько сотрудников с фамилией Попов/Попова трудится в отрасли.

«Оказалось, что всего таких на Урале 70, а в Челябинском филиале „Ростелекома“ — семь человек. Так совпало, что абсолютно все они работают в блоке технической инфраструктуры, который отвечает за качество и бесперебойную работу линий связи Южного Урала», — сообщает пресс-служба провайдера.

Сейчас на челябинском радиоузле идет подготовка к параду Победы. «Ростелеком» в тридцатый раз организует звуковое сопровождение парада Победы 9 Мая на площади Революции в Челябинске. Качество звучания акустической системы челябинского радиоузла, который принадлежит «Ростелекому», не уступает той, что сопровождает парад в Москве на Красной площади.