Южноуральцы отличились на Международном строительном чемпионате в Екатеринбурге

Специалисты из Челябинской области заняли девять призовых мест

Девять южноуральцев стали призерами IV Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия — страна возможностей», финал которого проходил в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Представители 17 стран-участниц присутствовали на площадке, 50 тысяч человек посетили выставку 100+ TechnoBuild и в качестве болельщиков поддерживали участников чемпионата. Это рекорд. В финале также приняли участие конкурсанты из Египта, Турции и Республики Беларусь», — рассказал на церемонии награждения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Финалисты чемпионата встретились на площадке «Екатеринбург-Экспо». Победители получили денежные призы: по 300 тысяч рублей за первое место, по 200 тысяч рублей за второе и по 100 тысяч рублей за третье.

Три участника из Челябинской области заняли первое место: это инженер-конструктор ПО «Маяк» Дарья Бабошина (номинация «Проектирование технологической части»), электромонтажник компании «Газрегион» Юрий Воргуданов (номинация «Электромонтаж вторичной коммутации») и сотрудник Снежинского физико-технического института Владимир Ефремов (номинация «Охрана труда»).

Еще шесть человек заняли третье место в своих номинациях: это мастер строительных и монтажных работ Рустам Жуаншбаев, монтажник Роман Кондратьев, арматурщик Денис Султанов, бетонщик Сергей Алиев, монтажник Семен Павлуженков и инженер-конструктор Ильфат Салимуллин.