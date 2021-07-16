Фонд продовольствия «Русь» и торговая сеть «Пятёрочка» запустили в области благотворительный проект, который направлен на поддержку семей, оказавшихся в сложной ситуации из-за лесных пожаров на юге региона. Для того чтобы поддержать погорельцев, каждый гость магазина может приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, сухофрукты, орехи и др.) и оставить их в специальном коробе.
Собранное продовольствие отвезут на склад, где волонтеры благотворительного фонда отсортируют и сформируют продуктовые наборы, «Пятёрочка» со своей стороны добавит в них недостающие продукты, чтобы состав каждого набора был одинаковым. Акция продлится до 16 июля включительно.
«Мы понимаем, как важно сейчас поддержать жителей поселков, которые из-за природных пожаров потеряли часть имущества или вовсе остались без жилья. Марафоны продовольственной помощи „Корзина доброты“ всегда находят очень большой отклик среди наших гостей, и в эту трудную минуту мы все вместе можем помочь обеспечить самыми необходимыми продуктами пострадавших», — комментирует директор макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин.
Стационарные короба для сбора продовольствия установлены в 10 челябинских магазинах «Пятёрочка» по адресам:
Краснопольский, 16а;
Молодогвардейцев, 53;
40 лет Победы, 3;
Салютная, 11;
Комарова, 131;
Бажова, 44;
Зальцмана, 25;
Ржевская,1б;
Кузнецова, 11;
Тухачевского, 11.
В дальнейшем установленные в магазинах короба для сбора помощи будут действовать постоянно, чтобы каждый, кто искренне хочет помочь, мог сделать это в любой момент, не привязываясь к конкретным датам проведения акции. Собранные в них продукты будут доставляться нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам, проживающим в области.