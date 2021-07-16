Южноуральцы окажут продовольственную помощь пострадавшим от пожаров

Продукты с длительным сроком хранения можно приобрести и оставить на благотворительные цели в магазинах «Пятёрочка»

Фонд продовольствия «Русь» и торговая сеть «Пятёрочка» запустили в области благотворительный проект, который направлен на поддержку семей, оказавшихся в сложной ситуации из-за лесных пожаров на юге региона. Для того чтобы поддержать погорельцев, каждый гость магазина может приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, сухофрукты, орехи и др.) и оставить их в специальном коробе.

Собранное продовольствие отвезут на склад, где волонтеры благотворительного фонда отсортируют и сформируют продуктовые наборы, «Пятёрочка» со своей стороны добавит в них недостающие продукты, чтобы состав каждого набора был одинаковым. Акция продлится до 16 июля включительно.

«Мы понимаем, как важно сейчас поддержать жителей поселков, которые из-за природных пожаров потеряли часть имущества или вовсе остались без жилья. Марафоны продовольственной помощи „Корзина доброты“ всегда находят очень большой отклик среди наших гостей, и в эту трудную минуту мы все вместе можем помочь обеспечить самыми необходимыми продуктами пострадавших», — комментирует директор макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин.



Стационарные короба для сбора продовольствия установлены в 10 челябинских магазинах «Пятёрочка» по адресам:

Краснопольский, 16а;

Молодогвардейцев, 53;

40 лет Победы, 3;

Салютная, 11;

Комарова, 131;

Бажова, 44;

Зальцмана, 25;

Ржевская,1б;

Кузнецова, 11;

Тухачевского, 11.

В дальнейшем установленные в магазинах короба для сбора помощи будут действовать постоянно, чтобы каждый, кто искренне хочет помочь, мог сделать это в любой момент, не привязываясь к конкретным датам проведения акции. Собранные в них продукты будут доставляться нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам, проживающим в области.