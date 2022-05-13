Южноуральцы оказались в числе 300 лучших управленцев страны

Двое челябинцев вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Два жителя Челябинска вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России», который пройдет с 26 по 29 мая в Москве. На этом этапе наш регион представят начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Евгений Селецкий и главный специалист инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» Вячеслав Вагин, сообщают организаторы.

Евгений Селецкий продолжает династию железнодорожников в третьем поколении: его бабушка, отец и мама работали на железной дороге. Он руководит территориальным центром, организует грузовые перевозки на железнодорожном транспорте, создает и внедряет транспортные услуги. Вячеслав Вагин занимается строительством атомных электростанций. Сейчас он работает на площадке АЭС в городе Островце в Белоруссии. Активно занимается спортом и был в числе организаторов Ночной волейбольной лиги Челябинска.

Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители — возможность поработать с председателем и вице-премьерами правительства России, членами Совета Федерации, представителями администрации президента, министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, вузов.

В суперфинале «Лидеров России» участников ждут деловые игры, где они получат комплексную оценку своих рабочих и личностных качеств в ходе индивидуальных и групповых заданий.

«Сезон еще не закончился, но участники четвертого сезона получили уже более 10 серьезных назначений. Расширилась география конкурса — трек „Международный“ сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие — 300 участников, прошедшие отбор из более чем 180 тысяч заявок», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

29 мая объявят итоги суперфинала и назовут имена победителей конкурса.