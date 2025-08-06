Южноуральцы оформили более 7 тыс. сертификатов на покупку средств реабилитации

Кто может оформить сертификат и каким способом

С начала 2025 года челябинское отделение Социального фонда России предоставило южноуральцам с инвалидностью 7280 электронных сертификатов на приобретение средств реабилитации. По ним жители региона с ОВЗ приобрели 1,1 миллиона изделий на общую сумму 145,4 миллиона рублей. В пресс-службе отделения Соцфонда рассказали, кто может оформить сертификат, каким способом и что на него можно купить.

«Отделение СФР предоставляет сертификаты на приобретение средств реабилитации людям с ограниченными возможностями здоровья, а также пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и имеющим профессиональные заболевания»,— уточнили в Соцфонде.

Получить сертификат можно, направив обращение на портале «Госуслуги», а также оставив заявление в офисах Соцфонда России или МФЦ. Оформление электронного сертификата занимает 10 рабочих дней, иным способом — в течение 15 рабочих дней. Для паллиативных больных срок сокращен до семи рабочих дней. Для участников СВО, которым необходимы средства реабилитации, отделение Соцфонда оформляет электронный сертификат автоматически.

На средства сертификата можно приобрести трости, костыли, кресла-коляски, протезы и многое другое — всего в каталоге представлено свыше 300 видов средств реабилитации.

Сертификат действует в течение года с момента выпуска, но не дольше срока, указанного в программе реабилитации. К сроку наступления замены человек имеет право оформить сертификат повторно. Стоимость сертификата определяется последней закупочной ценой товара по госконтракту, деньги переводятся напрямую продавцу.