Южноуральцы оформили 15 тысяч социальных сертификатов на детей

Документ позволяет бесплатно посещать платные кружки и секции

В 2023 году родители Челябинской области получили возможность оплачивать кружки и секции своего ребенка социальным сертификатом. Сертификат выдается всем детям 5—17 лет, и его уже оформили более 15 тысяч жителей региона, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Сертификат дает шанс многим родителям отправить детей на платные дополнительные занятия. В этом и есть основная идея: расширить дополнительное образование, повысить конкуренцию среди программ образовательных организаций, дать ребенку право выбора разных секций в рамках одного и того же сертификата», — пишет Ирина Гехт.

Получить социальный сертификат можно двумя путями: через единый портал госуслуг (раздел «Дети | Образование», вкладка «Запись в кружки и секции») либо в личном кабинете родителя в системе «Сетевой город. Образование» (опция «Получить сертификат» в персональных настройках на всех своих детей).

Получить консультацию по социальным сертификатам можно в опорных пунктах своего муниципалитета. Полный список таких пунктов и подробные инструкции по использованию сертификата размещены на сайте регионального модельного центра — рмц74.рф.

Ранее также мы рассказывали о том, что социальный сертификат именной, его нельзя обналичить, передарить или передать неиспользованные средства кому-то другому. Подробнее о том, как работает сертификат, читайте по этой ссылке.