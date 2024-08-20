Южноуральцы очистят Берлин от мусора

Незаконная свалка в Троицком районе разрасталась с 2013 года

В поселке Берлин Челябинской области начали долгожданную ликвидацию крупной свалки. Мусор копился больше 10 лет прямо посреди поля, в итоге свалка разрослась почти на 16 гектаров — это примерно 22 футбольных поля. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Впервые свалку обнаружили летом 2013 года, когда проверяли состояние сельскохозяйственных земель Нижнесанарского сельского поселения. С этого момента местным властям регулярно выписывали штрафы за неуборку мусора. В 2019 году ликвидировать свалку обязал Троицкий районный суд, и даже после этого отходы не только не вывозились, но и продолжали копиться — за последние пять лет мусорка увеличилась в три раза.

На прошедшей неделе инспекторы Россельхознадзора наконец зафиксировали долгожданную ликвидацию. В какие сроки незаконная свалка исчезнет, пока неизвестно.