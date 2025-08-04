Южноуральцы обратились на платформу «Решаем вместе» почти 80 тысяч раз за полгода

Жители могут получить ответы по вопросам ЖКХ, благоустройству и работе госслужб

За первое полугодие 2025 года на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 78 тысяч обращений от жителей Челябинской области. Это на 25 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, растущая популярность системы свидетельствует о том, что люди видят результативность работы платформы и обращаются с новыми вопросами.

Платформа обратной связи представляет собой единое цифровое окно для обращений в государственные органы по широкому кругу вопросов. Каждый желающий может заполнить специальную форму заявки, после чего обращение отправляется в соответствующее ведомство. Срок рассмотрения составляет от 10 до 30 дней, а ответ приходит в личный кабинет на Госуслугах и на электронную почту пользователя.

Жительница Советского района Челябинска Мария Данченко является одной из постоянных пользователей приложения «Госуслуги. Решаем вместе». Она активно использует платформу уже 5 лет и за это время решила десятки вопросов, связанных с благоустройством.

«Это просто палочка-выручалочка для решения разных городских проблем. Например, скрипящие в парке качели, сломанная детская площадка, неработающий светофор. Или во дворе сгорел мусорный бак, на остановке разбитое стекло, а в подъезде моей бабушки завелись мошки и нужна дезинсекция — это лишь малая часть того, что получилось исправить», — делится своим опытом Мария.

На сегодняшний день к платформе подключено 4 тысячи организаций, включая исполнительные органы, муниципалитеты, учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, а также домоуправляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

Помимо обработки обращений, на платформе проводятся муниципальные и региональные опросы, общественные слушания и голосования по различным проектам, в том числе по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в 2025 году планируется благоустроить 139 новых общественных пространств, за которые проголосовали сами жители.