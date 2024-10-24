Южноуральцы обналичили остатки маткапитала на 20 млн рублей

С сентября это можно сделать легально

Около 5,5 тысячи семей из Челябинской области уже использовали возможность обналичить остатки маткапитала. Государство направило на счета 19,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

«Если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч рублей, то на портале госуслуг можно заполнить заявление на получение этой суммы. В заявлении нужно указать персональные данные и банковские реквизиты для зачисления средств», — напоминает исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Выписку об остатке маткапитала можно заказать на портале госуслуг — документ придет в личный кабинет владельца сертификата. Запросить информацию об остатке материнского капитала и оформить выплату также можно в любом отделении СФР региона и в МФЦ.

Заявление будут рассматривать 10 рабочих дней. После одобрения деньги должны перечислить не позже чем через пять рабочих дней.