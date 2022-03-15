Южноуральцы несут пакеты с крупами в пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса

Очередная партия груза отправится в Ростов из Челябинской области

Более четырех тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской независимых республик благотворительный фонд «Достойная жизнь» передал в главный областной пункт сбора. На Южном Урале работу центрального пункта организует региональное отделение партии «Единая Россия». Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в пункте сбора, где добровольцы собирают продукты и предметы первой необходимости. Он узнал, что и куда несут южноуральцы в качестве добровольной поддержки.

В каждом городе и районах Челябинской области при депутатских центрах открыты пункты для сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской независимых республик. К участию в акции присоединились приходы, благотворительные фонды и общественные организации.

В качестве гуманитарной помощи жители несут пакеты и коробки с детским питанием, макаронные изделия, крупы, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, одноразовую посуду, что необходимо беженцам для нормальной жизни.

Очередная партия груза сформирована от предприятий региона. На складе отгружены коробки с консервами, крупами, предметами личной гигиены, питьевой водой.

«Завтра, 16 марта, мы отправим очередной груз в Донбасс. Сейчас ребята занимаются его формированием», — пояснил координатор проекта Владимир Шубин.

Первую партию помощи отправили еще 24 февраля. Весь груз будет сопровождаться не только волонтерами, но и службами МЧС, которые координируют работу. Колонна авто из Челябинской области отправится в Ростовскую область. Напомним, сбор гуманитарной помощи в Челябинской области для беженцев из Донбасса начался 22 февраля. За сутки удалось собрать товаров на целую фуру гуманитарной помощи.